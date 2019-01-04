Чийгоз: томос – це ще один крок до деокупації Криму

Надання Україні томосу про створення помісної Православної церкви України є «ще одним кроком до деокупації Криму». Про це заявив в ефірі «5 каналу» заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Це дійсно дуже важлива подія для нашої держави, і набуття ще однієї форми незалежності – це теж дуже важливо для кримських татар. Ми всі ці роки, з моменту розвалу Радянського Союзу, активно брали участь в цих успіхах нашої країни. Український народ історично нам близький, він культурно близький, у нас дуже багато спільного і тут немає питання відмінності релігій. Тут є спільна боротьба, спільне майбутнє. Я знаю, що в Криму з надією і радістю сприйняли цей черговий успіх нашої країни. Адже це ще один крок до деокупацію Криму», – підкреслив Чийгоз.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви. Це має статися 6 січня.