На Дніпропетровщині громада УПЦ (МП) підтримала перехід під юрисдикцію ПЦУ

Віряни Свято-Покровського храму УПЦ (Московського патріархату) в селі Рубанівському Васильківського району на Дніпропетровщині підтримали перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили 3 січня в храмі.

За словами представників храму, настоятель церкви отець Василь 30 грудня опісля служби виніс на розсуд вірян пропозицію про приєднання храму до ПЦУ і ця пропозиція була підтримана шляхом голосування підняттям рук.

«Ми цього не заперечуємо і не приховуємо. Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам будуть допомагати юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах», – зазначив Володимир Дерев’янко, помічник настоятеля храму.

Він також підтвердив, що віряни організували збір підписів за перехід під юрисдикцію ПЦУ.

Відео спілкування священика з парафіянами і голосування за перехід в ПЦУ було оприлюднене на Facebook.

Інформація про перехід громади вірян Рубанівського також з’явилась на інтерактивній карті.

Водночас в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) заявили, що інформація про перехід Свято-Покровського храму в селі Рубанівському під юрисдикцію Православної церкви України «не відповідає дійсності».

«Громада й надалі перебуває в юрисдикції Дніпропетровської єпархії Української православної церкви», – кажуть в єпархії.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви. Це має статися 6 січня.