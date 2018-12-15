Епіфаній – очільник єдиної Української помісної православної церкви. Хто він і чого чекати?

Об’єднавчий собор українських православних церков обрав Головою помісної православної церкви в Україні митрополита УПЦ КП Епіфанія. На момент обрання Епіфаній був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, намісником Видубицького чоловічого монастиря у Києві, ректором Київської православної богословської академії.​

Епіфаній (Сергій Думенко) – народився у 1979 році в селі Вовкове на Одещині, а виріс у Чернівецькій області.

Він навчався у Київській духовній академії, пізніше Афінському Національному Університеті (Греція) на філософському факультеті.

Церковну кар’єру розпочав у Рівному. Тривалий час Епіфаній був редактором місцевого православного Інтернет-ресурсу. Пізніше став секретарем митрополита Рівненського і Острозького та викладачем семінарії.

21 грудня 2007 року архієпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній (на честь святителя Епіфанія Кіпрського).

Рішенням Архієрейського собору УПЦ КП від 28 червня 2013 року возведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.

Епіфаній був особистим секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Він є патріаршим намісником. Це означає, що після смерті Філарета Епіфаній автоматично очолив би Київський Патріархат.

Епіфаній – за церковними мірками – доволі молода людина. Йому 39 років.

Ось як обрання очільника єдиної помісної православної церкви України прокоментувала у прямому ефірі Радіо Свобода професор, завідувачка Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Сковороди НАНУ Людмила Філіпович:

– Епіфаній є вихованцем київської духовної академії. Він вчився тут, у Києві. Вчився навіть у Греції. Це людина, яка знає грецьку мову. Це безсумнівний плюс. Тому, що тепер співслужити ми будемо не з російськомовними, а з грекомовними ієрархами.

Це людина, яка була особистим секретарем патріарха Філарета. Він ознайомлений із менеджментом цієї церкви

Це людина, яка пройшла (дуже швидко, щоправда) усі необхідні сходинки свого кар’єрного зростання.

Це людина, яка була особистим секретарем патріарха Філарета. Він ознайомлений із менеджментом цієї церкви. Напевно, він його і перейняв. Він знайомий із усією структурою Київського патріархату.

Ми розуміємо, що це буде церква, на базі якої буде творитися нова об’єднана церква. Вона складає на сьогодні переважну більшість тих парафій, і переважну більшість тих вірян, із яких буде створюватися ця церква. Він знає нинішній єпископат дуже добре, тому, що він фактично працює в штабі патріарха Філарета.

Епіфаній вважається спадкоємцем волі Філарета. Очевидно, Епіфаній і був рекомендований саме Філаретом.

Багато буде залежати від того, хто буде поруч із ним і які умови. Не забуваймо, що там достатньо така згуртована спільнота автокефальної православної церкви. Які ці 27 років жили у відповідності із свої статутом. У них свій характер взаємин.

Проте, я думаю, що корекції буде піддана і стратегія і тактика, до якої звикли у Київському патріархаті.

Україні зараз дуже важливо мати очільника єдиної помісної церкви і прийняти це вибір.

Ми маємо довіряти тим людям, які голосували за нього і включитися у побудову нової об’єднаної нової єдиної помісної православної церкви.

Ми маємо розуміти, що йому буде важко, оскільки він молодий, оскільки він витримав конкуренцію інших двох претендентів. Я думаю, що ці претенденти мають теж погодитися із думкою більшості. І не мститися за те, що стали предстоятелем церкви, а навпаки – створити своєрідний такий, якщо хочете, триумвірат.

Треба зараз, щоб усі працювали на розвиток і зміцнення єдиної Української помісної православної, адже виклики дуже великі.

Це має бути дійсно нова церква.