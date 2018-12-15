УПЦ (МП) на Об’єднавчому соборі представляють двоє архієпископів 

Українську православну церкву, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом на Об'єднавчому соборі представляють двоє єпископів: Вінницький і Барський Симеон та Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив архімандрит УПЦ (МП) Кирило Говорун.

«Вони присутні разом з кліриками і вірянами, оскільки кожен єпископ має право запросити на собор одного клірика і одного вірянина. Тому вони присутні з супроводжуючими особами. Тобто можна говорити про представництво УПЦ (МП), що було особливо важливо для константинопольської сторони», – сказав Говорун.

15 грудня у Києві в Софійському храмі проходить об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви. На ньому мають ухвалити статут та обрати предстоятеля церкви.

Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.

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