Після отримання томосу українські церкви Криму та ОРДЛО можуть бути захоплені – Коцюба

Після створення автокефальної церкви в Україні та отримання томосу, всі українські храми та їхнє майно на окупованих територіях Криму та Донбасу будуть захоплені. Про це у спецефірі Радіо Свобода «Томос Україні» 15 грудня сказав експерт з релігії Інституту світової політики Ярослав Коцюба.

«Якщо дивитися за канонічним правом, то після надання томосу, територія Криму буде належати до Української православної церкви, тобто автокефалії. І таким чином виникає додатковий конфлікт щодо юрисдикційної приналежності Криму, але, звісно, Росію це не зупиняє і зупиняти не буде», – зазначив експерт.

Також, на його думку, Українська православна церква Московського патріархату не є окремою церковною структурою. Вона може вважатися такою лише в юридичній площині України.

«Наприклад, у юридичній площині Росії вона (УПЦ МП – ред.) не є окремою структурою. У статуті Російської православної церкви сказано, що це частина РПЦ. Це не є окрема організація в церковному плані», – вважає Коцюба.

15 грудня у Києві в Софійському соборі триває Об'єднавчий собор зі створення помісної праославної церкви. На ньому мають ухвалити статут та обрати предстоятеля церкви.

Собор проходить у закритому режимі, на площі коло собору зібралися громадяни, що підтримують створення помісної церкви. Перед ними виступають громадські діячі, а також представники влади.

Також до Києва приїхали представники парафій із різних регіонів. В інтерв'ю журналісту Радіо Свободу люди кажуть, що рішення про приїзд на собор ухвалювались самим вірянами парафій.



Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.

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