Сотні людей вже зібрались на Софійській площі в очікуванні Об’єднавчого собору.
О 9:30 Радіо Свобода починає спеціальний ефір з нагоди Об’єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться у Софії Київській.
Поки що достеменно невідомо, скільки саме буде представників Російської православної церкви в Україні, оскільки офіційно УПЦ МП не визнає собору і не підтримує створення єдиної помісної церкви.
Томос про автокефалію новообраний предстоятель помісної православної церкви отримає у Константинополі 6 січня 2019 року.