Призначений на сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор українських православних церков має обрати предстоятеля нової об’єднаної церкви та затвердити її статут і назву. Лише після цього глава нової церкви отримає у Константинополі томос про автокефалію від Вселенського патріархату. І тоді Українська церква офіційно стане 15-ю автокефальною церквою світу.

Як відомо, спочатку має бути служба в Святій Софії, потім офіційний початок Собору о 10-й ранку. А ініціативна група запросила всіх охочих на спільну молитву за автокефалію, яка розпочалася з 9-ї ранку на Софійській площі.

Сам Об’єднавчий собор працюватиме в закритому режимі і скільки він триватиме – невідомо. Є сподівання, що всі питання будуть вирішенні за один день, в разі необхідності – є ще й неділя.

У соборі мають взяти участь понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату та 12 ієрархів від УАПЦ.

Москва виступила категорично проти надання українській церкві автокефалії.