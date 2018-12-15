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15 Грудень 2018, Київ 09:53
Суспільство

Live Томос для України: У Києві розпочинається Об’єднавчий собор

У соборі Святої Софії в Києві сьогодні відбудеться Об’єднавчий собор щодо створення нової Української церкви.

Коротко про головне

Призначений на сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор українських православних церков має обрати предстоятеля нової об’єднаної церкви та затвердити її статут і назву. Лише після цього глава нової церкви отримає у Константинополі томос про автокефалію від Вселенського патріархату. І тоді Українська церква офіційно стане 15-ю автокефальною церквою світу.

Як відомо, спочатку має бути служба в Святій Софії, потім офіційний початок Собору о 10-й ранку. А ініціативна група запросила всіх охочих на спільну молитву за автокефалію, яка розпочалася з 9-ї ранку на Софійській площі.

Сам Об’єднавчий собор працюватиме в закритому режимі і скільки він триватиме – невідомо. Є сподівання, що всі питання будуть вирішенні за один день, в разі необхідності – є ще й неділя.

У соборі мають взяти участь понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату та 12 ієрархів від УАПЦ.

Москва виступила категорично проти надання українській церкві автокефалії.

ОНОВИТИ

Сотні людей вже зібрались на Софійській площі в очікуванні Об’єднавчого собору.

О 9:30 Радіо Свобода починає спеціальний ефір з нагоди Об’єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться у Софії Київській.

Поки що достеменно невідомо, скільки саме буде представників Російської православної церкви в Україні, оскільки офіційно УПЦ МП не визнає собору і не підтримує створення єдиної помісної церкви.

Томос про автокефалію новообраний предстоятель помісної православної церкви отримає у Константинополі 6 січня 2019 року.

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