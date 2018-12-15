Головою помісної православної церкви в Україні обраний митрополит УПЦ КП Епіфаній

Об’єднавчий собор українських православних церков обрав керівником помісної православної церкви в Україні обраний митрополит УПЦ КП Епіфаній.

Кандидатуру 39-річного Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія висунув у четвер Архієрейський Собор УПЦ (Київського патріархату).

Він є ректором і професором Київської православної богословської академії. Родом з Буковини.

15 грудня у Києві в Софійському соборі проходить об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви.

Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.