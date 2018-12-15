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15 Грудень 2018, Київ 17:33
Новини | Політика

Головою помісної православної церкви в Україні обраний митрополит УПЦ КП Епіфаній

Митрополит Переяславський і Білоцерківський УПЦ КП Епіфаній, 26 жовтня 2018 року

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Об’єднавчий собор українських православних церков обрав керівником помісної православної церкви в Україні обраний митрополит УПЦ КП Епіфаній.

Митрополит Епіфаній
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Митрополит Епіфаній

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Кандидатуру 39-річного Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія висунув у четвер Архієрейський Собор УПЦ (Київського патріархату).

Він є ректором і професором Київської православної богословської академії. Родом з Буковини.

15 грудня у Києві в Софійському соборі проходить об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви.

Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.

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