Предстоятель єдиної Православної церкви України проводить першу літургію (трансляція)

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалася перша літургія предстоятеля помісної Православної церкви України митрополита Епіфанія.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію:
15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.
Всього було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія. Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування.
У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП).
Напередодні стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій запросив митрополита Епіфанія до Стамбулу для отримання томосу. Як повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня.
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