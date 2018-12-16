Предстоятель єдиної Православної церкви України проводить першу літургію (трансляція)

У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалася перша літургія предстоятеля помісної Православної церкви України митрополита Епіфанія.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Всього було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія. Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування.

У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП).

Напередодні стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій запросив митрополита Епіфанія до Стамбулу для отримання томосу.​ Як повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня.

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