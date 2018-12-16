Церковний дрес-код – відео

Церковний дрес-код – це покрита голова, довга спідниця, мінімум макіяжу. Тож сучасна жінка може не отримати перепустки до храму, якщо спеціально для цього не перевдягнеться. Бажання бачити в церквах закутаних жінок є навіяним із Москви та несучасним, вважає відома українська письменниця Оксана Забужко. Церковники посилаються на традиції. Журналісти Радіо Свобода відвідали кілька київських храмів, аби з’ясувати: звідки взялося «правило хустинки» та чи може воно бути послабленим.