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16 Грудень 2018, Київ 18:03
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Церковний дрес-код – відео

Церковний дрес-код – відео
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Церковний дрес-код – це покрита голова, довга спідниця, мінімум макіяжу. Тож сучасна жінка може не отримати перепустки до храму, якщо спеціально для цього не перевдягнеться. Бажання бачити в церквах закутаних жінок є навіяним із Москви та несучасним, вважає відома українська письменниця Оксана Забужко. Церковники посилаються на традиції. Журналісти Радіо Свобода відвідали кілька київських храмів, аби з’ясувати: звідки взялося «правило хустинки» та чи може воно бути послабленим.

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