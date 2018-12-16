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Свобода за тиждень | В яких умовах українська православна церква перебуває в окупованому Криму?
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ТОП новини
16 Грудень 2018, Київ 16:26
Фотогалереї
Митрополит Епіфаній провів першу літургію – фоторепортаж
16 Грудень 2018, 16:05
Сергій Нужненко
16 грудня, вранці, новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.
1
15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія
2
Загалом було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія
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Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування
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У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП)
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У суботу стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій
запросив
митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу
8
Митрополит Епіфаній провів першу літургію – фоторепортаж
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