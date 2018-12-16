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16 Грудень 2018, Київ 16:26
Фотогалереї

Митрополит Епіфаній провів першу літургію – фоторепортаж

16 грудня, вранці, новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.
15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об&rsquo;єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія
1 15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія
Загалом було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія
2 Загалом було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія
Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування
3 Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування
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У &laquo;другий тур&raquo; вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП)
5 У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП)
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У суботу стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій&nbsp;запросив&nbsp;митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу
7 У суботу стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій запросив митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу
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