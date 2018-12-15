Допомога армії, вечері для малозабезпечених та нові храми: чим ділиться митрополит Епіфаній у соцмережах?

Головою помісної православної церкви в Україні було обрано митрополита Епіфанія. До призначення він очолював Переяславську та Білоцерківську митрополію, був намісником Видубицького монастиря та ректором Київської православної богословської академії.

Митрополит Епіфаній також – активний користувач соцмереж. Що можна дізнатися про нього з його акаунтах у соцмережах? Радіо Свобода зібрало найбільш показові публікації.

Під час свої промови на Софійській площі в Києві, митрополит Епіфаній наголосив, що Об’єднана українська православна церква «вірою і правдою служитиме українському народові».

Він закликав архієреїв та вірян долучатися до помісної церкви.

«Двері нашої церкви відчинені для всіх. Ми закликаємо до об'єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній Єдиній помісній українській православній церкві», – зазначив владика.

Митрополит багато розповідає про свою діяльність у соцмережах.

Приміром, 24 листопада від поділився фотогалереєю із акції «​Творити добро – найбільша проповідь», в рамках якої він особисто роздавав їжу малозабезпеченим у Києві. Тоді протягом місяця було роздано близько 40 тисяч порцій.

Також митрополит Епіфаній підтримав українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова й закликав підтримати петицію щодо його звільнення.

Підтримує він і український бійців на Сході. 14 березня він розмістив привітання з Днем українського добровольця.

Новообраний Голова помісної православної церкви в Україні брав також участь у конференції в Європарламенті під назвою «Україна в час незалежності: Православний Київський Патріархат обличчям до суспільства, що змінюється».

Епіфаній також на своїй сторінці повідомляє про участь у відкритті та освяченні нових храмів в Україні.

Та передавав допомогу родичам загиблих українських воїнів.

Митрополит Епіфаній також ділився світлиною після смерті американського сенатора Джона Маккейна, якого називали найкращим другом України. На фото Патріарх Філарет нагороджує сенатора орденом Володимира.

Епіфаній був особистим секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Він є патріаршим намісником. Це означає, що після смерті Філарета Епіфаній автоматично очолив би Київський Патріархат.

Епіфаній – за церковними мірками – доволі молода людина. Йому 39 років.