Двері нашої церкви відкриті для всіх – Епіфаній

Об’єднана українська православна церква вірою і правдою служитиме українському народові, зазначив новообраний голова помісної православної церкви митрополит Епіфаній під час своєї промови на Софійській площі у Києві.

Він закликав архієреїв та вірян долучатися до помісної церкви.

«Двері нашої церкви відчинені для всіх. Ми закликаємо до об'єднання, ми закликаємо всіх бути в цій визнаній Єдиній помісній українській православній церкві», – зазначив владика.

Читайте більше про нього тут: Епіфаній – очільник єдиної Української помісної православної церкви. Хто він і чого чекати?

15 грудня у Києві в Софійському соборі завершився об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви, де було обрано її очільника.

Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Як раніше повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня.