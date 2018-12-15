Нарівні зі здобуттям Незалежності: Об’єднавчий собор у Святій Софії створить нову помісну церкву

У соборі Святої Софії в Києві сьогодні відбудеться Об’єднавчий собор щодо створення нової Української церкви, яка увійде на рівних у православну сім’ю світу. На соборі, в якому мають взяти участь ієрархи з трьох гілок розділеного донині українського православ’я, мають створити власне саму церкву (зокрема й обравши їй назву), схвалити статут нової церкви, а також обрати предстоятеля. Саме майбутній предстоятель отримає з рук Константинопольського патріарха Варфоломія томос 6 січня і тоді Українська церква офіційно стане 15-ю автокефальною церквою світу.

Об’єднавчий собор позначений глибоким історизмом. По-перше, відбуватиметься в храмі Святої Софії – найбільшій святині українського православ’я, зведеній в 11-му столітті.

По-друге, відбувається він майже день в день із собором 1918 року, коли 100 років тому була спроба створити Українську автокефальну церкву.

Відтак вперше за за понад тисячу років українського християнства Україна матиме помісну канонічну автокефальну церкву, яка буде частиною світової православної родини.

Собору передувала перша (після 330-річної перерви) служба у Києві в Андріївській церкві.

І цю літургію 14 грудня відслужили представники Вселенського патріархату і там же буде ставропігія (представництво) Константинопольської церкви, яка є першою за честю серед помісних церков і є церквою-матір’ю для української церкви.

​Хто і скільки

В суботу спочатку має бути служба в Святій Софії, потім офіційний початок Собору о 10-й ранку. А ініціативна група запросила всіх охочих на спільну молитву за автокефалію, яка почнеться о 9-й ранку на Софійській площі.

Сам Об’єднавчий собор працюватиме в закритому режимі і скільки він триватиме – невідомо. Є сподівання, що всі питання будуть вирішенні за один день, в разі необхідності – є ще й неділя.

У соборі мають взяти участь понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату та 12 ієрархів від УАПЦ.

Наразі невідомою є кількість ієрархів від УПЦ (Московського патріархату), які візьмуть участь в Об'єднавчому соборі. Серед припущень, які наводили раніше ЗМІ, від щонайменше трьох – до кількох десятків.

Якщо виходити з того, що Вселенський патріарх Варфоломій надіслав персональні запрошенням всім архієреям УПЦ (Московського патріархату), включно з предстоятелем Онуфрієм, а відмовились від участі в соборі (відправивши запрошення назад до Стамбула) 56 архієреїв, як це зробив Онуфрій), то негативного ставлення до собору не мають кілька десятків архієреїв УПЦ (МП). Їх усього, якщо рахувати з вікаріями, – понад 90.

Але чіткою картина щодо кількості стане відомою вже на момент початку роботи Об’єднавчого собору.

Присутність представників влади

Президент Петро Порошенко матиме слово на початку собору і також будуть й інші представники влади. Але в самому соборі, який відбуватиметься в закритому режимі, представники влади участі не братимуть.

Закиди щодо нібито надмірної уваги з боку влади до питання автокефалії раніше вже відкинув сам Порошенко сказавши, що «втручання держави у справи церкви не буде – особливо держави іноземної», маючи на увазі втручання Росії в українське релігійне життя і тиск РПЦ на УПЦ (МП).

«Дві гілки державної влади – законодавча та виконавча – зробили все від них залежне, щоб виконати те, що передбачали канонічні потреби Константинополя. Ці потреби випливали з природи Східної Церкви – і це мають усвідомити ті представники Західних Церков, які стривожені начебто «втручанням держави у справи Церкви». Для надання автокефалії Православна Церква-мати мусить мати згоду керівництва держави, в якій діє Церква-донька. Цю згоду вона – дяка Богові – нарешті отримала», – пише дисидент радянських часів, публіцист Мирослав Маринович. – Звинувачення в тому самому з боку Москви не варті й шеляга».

Назва і статут

Щодо назви, наразі є два варіанти, згідно з повідомленнями. Перший – це «Українська православна церква». Другий варіант, який рекомендований Константинополем, – «Православна церква в Україні».

Учасники Собору мають ухвалити Статут нової церкви. Рекомендації щодо Статуту дав Синод Вселенського патріархату в кінці листопада, але остаточне слово буде за українськими архієреями, які мають вирішити, чи буде нова церква мати патріархат на чолі з патріархом, чи митрополію на чолі з митрополитом.

За повідомленнями, Константинополь радив митрополію, що більше відповідало б українській християнській традиції. До речі, статус митрополї не є чимось нижчим, а зміни до Статуту можна вносити і пізніше, й були приклади коли церкви очолювались спочатку митрополитами, а потім патріархами (наприклад, Румунська).

​Вибори предстоятеля

В Об’єднавчому соборі 15 грудня братимуть участь єпископи, священики, монахи та миряни. Усі вони матимуть право голосу для формування бюлетеня з трьох кандидатів на Об’єднавчому соборі.

Але в самому голосуванні при виборі з трьох кандидатур братимуть участь лише архієреї. Саме голосування має бути закритим.

Раніше стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріарха УПЦ КП Філарета й митрополита УАПЦ Макарія не висуватися на посаду предстоятеля об’єднаної української православної церкви.

Про це розповів глава Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій в інтерв’ю «Радіо Свобода» цього тижня.

«Мені не залежить, хто буде вибраний... Ми підписали звернення до Вселенського патріарха про надання томосу, я зразу об’явив, що я свою кандидатуру не буду виставляти. Бог мені думку таку добру прислав, бо уже в жовтні місяці прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, до мене прийшов і, напевне, до патріарха Філарета, щоб ми не ставили на голосування – ні один, ні другий», – повідомив митрополит Макарій.

На своєму соборі УПЦ КП 13 грудня, за повідомленнями ЗМІ з посиланнями на власні джерела, назвала кандидатом на пост предстоятеля єдиної української православної церкви митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія, якого підтримали десь три чверті архієреїв УПЦ КП і конкурентом якому був митрополит Луцький Михаїл.

Відтак, хоча митрополит Єпіфаній може вважатися фаворитом, однак остаточне слово все ж за учасниками собору. Про нього можна лише сказати, що він входить до найближчого оточення патріарха Філарета і що фактично він є «десницею» Філарета – патріаршим намісником.

Йому ще немає і 40 років, він говорить іноземними мовами і є високоосвіченою людиною (вчився в тому числі і в Греції).

В соборі братиме участь «куратор» українського питання у Вселенському патріархаті митрополит Галльській Еммануїл.

Візьмуть участь у соборі і два екзархи патріарха Варфоломія в Україні – Даниїл (США) та Іларіон (Канада).

​Після Собору

Після Собору новий предстоятель поїде до Вселенського патріархату і в храмі Святого Георгія на Фанарі відслужить разом службу з Константинопольським патріархом Варфоломієм і отримає з його рук томос про автокефалію. Це має статися 6 січня, на цій події планує бути і президент Порошенко.

Після цього, власне, нова Церква стане помісною і канонічною й увійде в лоно автокефальних православних церков світу на рівних.

Шлях у понад 1000 років до власної помісної церкви буде завершений. Але сама церква в Україні продовжить чисельне і якісне зростання. А процес приростання новими парафіями та вірянами може розтягнутися на місяці, а то й роки, але нова Українська церква буде однією з найбільших православних церков світу.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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