У Києві розпочинається Об’єднавчий собор українського православ’я (трансляція)

У Києві 15 грудня розпочинається Об’єднавчий собор українського православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.

Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.

Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.

УПЦ КП 13 грудня заявила, що Вселенський патріарх Варфоломій Константинопольський, «перший серед рівних» у світовій православній ієрархії, передасть томос, указ про надання автокефалії чи незалежності, майбутньому предстоятелю помісної православної церкви в Україні 6 січня.

Патріарх Варфоломій оголосив рішення про визнання прохання України про створення автокефальної церкви в жовтні. Вселенський патріарх є лідером всесвітньої православної спільноти, яка нараховує близько 300 мільйонів чоловік.

Москва виступила категорично проти надання українській церкві автокефалії.