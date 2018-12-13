Напередодні Об'єднавчого собору: в Андріївській церкві відбулося богослужіння архієреїв Вселенського патріархату

Київ – ​Перше архієрейське богослужіння представників Вселенського патріархату серед риштовань Андріївської церви провели екзархи, які працюють зараз в українській столиці за дорученням Константинополя над організацією Об’єднавчого собору. Чи вдалося дійти згоди щодо процедури проведення голосування предстоятеля нової української автокефальної церкви, жоден із ієрархів не прокоментував. Тільки митрополит Гальський Еммануїл, який також прибув до Києва та, як заплановано, має головувати на соборі, натякнув: це станеться, «коли розтануть сніговики».

До останнього моменту не було відомо, чи допустять на літургію пресу. Та врешті, і журналісти, і кілька десятків вірян, що прийшли, змогли розміститися всередині Андріївської церкви.

Там ще близько року триватиме реконструкція, і як зазначив присутній на богослужінні міністр культури України Євген Нищук,це накладає певні обмеження.

«Зараз не можна палити багато свічок, зараз собор не може вмістити неймовірну кількість людей – є певні обмеження, але вони пов’язані із повагою до цієї святині, і з тим, що зараз там тривають роботи», – зазначив він.

За словами Нищука, наразі вже підписані всі необхідні документи на рівні парламенту та уряду для передання церкви у користування Вселенського патріархату і надання йому статусу ставропігії – автономного представництва цього патріархату в Україні.

«Вона передана у користування. Вона належить державі Україна, тож я просив би не маніпулювати. Це є підпорядкування національного заповідника «Софія Київська»», – сказав міністр.

Про що говорили після літургії

Після завершення літургії один із екзархів (посланців) Константинополя архієпископ Іларіон зазначив, що таке богослужіння відбувається тут уперше за 330 років. Він анонсував, що відтепер це відбуватиметься тут регулярно, а також висловив упевненість у тому, що незабаром і українська помісна церква зможе отримати офіційний статус.

Водночас, якихось деталей щодо майбутнього Об’єднавчого собору ні він, ані ще один екзарх, архієпископ Даниїл, не озвучували. Так само нічого не сказали і про те, чи досягли домовленостей між Вселенським патріархатом та Українською православною церквою Київського патріархату, який нещодавно заявив про розбіжності у баченні процедури голосування за предстоятеля об’єднаної церкви та вніс свої пропозиції.

Натомість представник Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл, що також був присутній на богослужінні, зазначив: у підготовці запланованого на 15 грудня Об’єднавчого собору дійсно є певні перешкоди.

Думаю, нам потрібно дочекатися, поки розтане сніг, і щоб розтали також і сніговики

«Об’єднана автокефальна церква тут, в Україні, вже більше не просто мрія. Ми можемо з Божою поміччю і спільними зусиллями її створити. Як ви знаєте, ми тут для того, щоб допомагати цьому процесу. Ми робимо усе, що в людських силах. Іноді виникають перешкоди. Це життя церкви. Нам про це відомо. Будьте певні, що Вселенський патріархат просуває і допомагає знайти шлях щоби цей процес завершився. Надання автокефалії, як я вже вам сказав, це вже ухвалене рішення з боку Вселенського патріархату. І йдучи до храму в цей такий сніжний день, я розмірковував: думаю, нам потрібно дочекатися, поки розтане сніг, і щоб розтали також і сніговики», – зазначив він.

Яка ситуація з підготовкою до Собору

Заплановано, що Об’єданвчий собор Української православної церкви відбудеться 15 січня у Софійському соборі. Як запевняє міністр культури Євген Нищук, це одноразовий захід, і після цього собор, який нині є частиною заповідника Софія Київська, головним храмом нової церкви не буде.

Під час Собору представники українських православних церков – УПЦ КП, УПЦ (МП) та УАПЦ – мають офіційно об’єднатися та обрати керівника нової церкви, який має отримати томос про автокефалію від предстоятеля Вселенського патріархату Варфоломія.

Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря заявив, що томос новому предстоятелю церкви буде вручений 6 січня після літургії у Стамбулі.

Раніше він запевнив, що УПЦ КП готується до собору та має намір брати у ньому участь.

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) також брати участь у Соборі, хоча її очільник, митрополит Макарій заявив, що не пропонуватиме свою кандидатуру на пост глави нової церкви.

Тим часом, УПЦ (Московського патріархату) оприлюднила заяву, відповідно до якої більше півсотні їхніх архієреїв від участі у Соборі відмовились.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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