Десятки архієреїв відмовилися від участі в Об’єднавчому соборі – УПЦ (МП)

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) заявляє, що понад 50 архієреїв цієї релігійної організації відмовилися від участі в Об’єднавчому соборі українського православ’я, який організовує Вселенський патріархат.

«Архієреї… продовжують повертати послання від Константинопольського патріарха Варфоломія із запрошеннями на «об’єднавчий Собор» за адресою відправника – на Фанар (район Стамбула-Константинополя, де міститься резиденція Вселенського патріарха – ред.)», – ідеться в повідомленні.

«Раніше блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, отримавши від патріарха Варфоломія лист із ультиматумоми, погрозами і «запрошенням» на «об’єднавчий Собор», запечатав послання в конверт і без відповіді відправив назад автору. Так само стали чинити й інші архієреї УПЦ, відповідаючи таким чином на неоднозначні дії Фанару на адресу УПЦ та її єпископів», – додають в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП).

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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