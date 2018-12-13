СБУ заявляє, що «задокументувала наміри організувати провокації» під час Об’єднавчого собору УПЦ

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив на брифінгу 13 грудня, що співробітники спецслужби «задокументували наміри організувати в Києві та інших регіонах провокації напередодні проведення об'єднавчого церковного собору». Зокрема, запланована організація 13–14 грудня в Києво-Печерській лаврі акцій проти отримання українською церквою томосу про автокефалію, повідомив Кононенко.

«Організатор акції зв'язався з росіянином, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції буде священнослужитель Павло», – сказав заступник голови СБУ.

Пізніше встановили, що йдеться про намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. «Павло мав координувати дії протестувальників, не бойовиків», – наголосив Кононенко.

Планувалося вчинити резонансні протиправні дії, пов'язані із загибеллю та пораненням пересічних громадян з захопленням святині, стверджують в СБУ.

Заступник голови спецслужби уточнив, що поки нема підстав для затримання митрополита Павла, оскільки не сталося факту злочину. Кононенко додав, що, ймовірно, силовики допитають намісника лаври.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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