Глава української православної церкви отримає томос 6 січня – УПЦ КП

Глава української помісної православної церкви отримає томос 6 січня, повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря.

«Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня», – сказав Зоря.

За його словами, 6 січня в Стамбулі має бути божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви. Після цього буде вручений томос.

«У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору», – зазначив Зоря, не уточнивши, про кого йде мова.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.