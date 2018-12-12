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12 Грудень 2018, Київ 18:50
Новини | Політика

Глава УАПЦ Макарій: «не пропоную себе предстоятелем» на Об’єднавчому соборі

Предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), митрополит Київський і всієї України Макарій під час молитовного заходу за томос для України. Київ, Софійська площа, 14 жовтня 2018 року

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Глава Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, ще не виставлятиме свою кандидатуру на виборах глави визнаної Вселенським патріархатом помісної Української православної церкви.

За його словами, «в жовтні місяці прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, до мене прийшов і, певно, до патріарха (УПЦ КП) Філарета, щоб ми не ставили (свої кандидатури) на голосування, ні один, ні другий».

«Від кандидатів на предстоятеля я хотів би побачити високе моральне життя поза церквою, я хотів би почути від нового кандидата на предстоятеля, щоб він навів високе моральне життя у монашеській сфері. Це підніме авторитет церкви, можливо, тоді люди будуть не розчаровуватися у православ’ї, у християнстві. Будуть знати, що священнослужитель, як у церкві, так і поза церквою веде своє високе моральне християнське життя», – сказав митрополит Макарій і додав, що «вимоги, контроль щодо предстоятеля мають бути у Вселенської патріархії».

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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