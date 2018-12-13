Константинополь вирішив проблему церковного розколу в Україні – Говорун

Гості передачі «Ваша Свобода»: Оксана Горкуша, релігієзнавець; Кирило (Говорун), екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП).

За два дні до Об’єднавчого собору незалежної української церкви Українська православна церква Київського патріархату зібралася на свій собор. Речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря​) повідомив, що глава української помісної православної церкви отримає томос 6 січня. Він також повідомив, що УПЦ КП має єдину пропозицію щодо кандидатури на посаду предстоятеля обєднаної церкви, але не уточнив, про кого йдеться.

Олександр Лащенко: Пані Горкуша, у центрі уваги – те, що буде 15 грудня. Ключова роль може бути саме Київського патріархату. Фактично вони оберуть предстоятеля. Так правильно казати?

Більшість і архієреїв, і мирян, які прибудуть на Обєднавчий собор, представлятимуть саме Київський патріархат

​Оксана Горкуша: Церква – це ж боголюдська інституція, тобто, крім людської складової, ще є божественна складова.

Київський патріархат – ця церква так само служила Богу перш за все і Україні. Але, звичайно, більшість і архієреїв, і мирян, які прибудуть, будуть саме представляти, репрезентувати саме цю церковну інституцію (Київський патріархат – ред.). Що дуже добре, з моєї точки зору.

(Повна версія програми)

Думаю, що патріарх Філарет як мудрий очільник Київського патріархату розуміє, що очолювати нову церкву має персона незаангажована в якісь історіографічні колишні речі

Патріарха Філарета треба сприймати як представника саме боголюдської інституції. Людська природа може диктувати якісь особисті амбіції й інтереси, але як мудрий очільник церкви він завжди слідуватиме за Божим керівництвом і вказівкою. Не вік і не ім’я, і не людська природа визначають очільника церкви, а саме той внесок, який він зробить для розбудови в майбутньому цієї церкви.

Думаю, що патріарх Філарет як мудрий очільник Київського патріархату розуміє, що очолювати нову церкву має персона незаангажована в якісь історіографічні колишні речі. Думаю, що Київський патріархат висуне гідного свого представника. Звичайно, патріарх Філарет – це саме та постать, яку хотіли би бачити очільником церкви багато вірян і православних християн.

Ментально українці ніколи не сприймуть авторитарну церкву

Ажіотаж у ЗМІ, який останнім часом створюється довкола церковних питань – нам дуже часто демонструють церкву, як майже політичну інституцію. Не можемо сприймати церкву, як якийсь політичний проект. Очищати українське суспільство треба, мабуть, з морально чистого очільника церкви. Спочатку духовна складова очищається, а потім вже говоримо про очищення тіла, влади і всього іншого.

РПЦ – це зовсім інша модель, ніж та, яка притаманна для українського народу. Ми ніколи не сприймемо ту церковну модель, яка розбудовується в Російській Федерації. Ментально українці ніколи не сприймуть авторитарну церкву, яка тяжіє до тоталітарного впливу на суспільство, не сприймуть церкву, яка захоче контролювати свідомість.

– Отче, кілька днів тому у соцмережі «Фейсбук» ви констатували, що є така суперечність між Київським патріархатом і Константинопольським патріархатом. Київський за те, щоб Об’єднавчий собор був архієрейським, тобто нібито проти участі у ньому мирян і духовенства. Хоча потім представник Київського патріархату Євстрій (Зоря) це заперечив. По-друге, ви писали, що Київський патріархат за відкрите голосування на соборі, а Константинополь – за закрите. Ця суперечність може стати критичною на Об’єднавчому соборі?

Київський патріархат уявляє собі майбутню церкву як більш-менш схожу з теперішніми структурами Київського патріархату. А Константинополь бачить її більш широкою

​Кирило (Говорун): Є дуже багато спільного у позиціях Константинопольського патріархату і Київського патріархату, всіх учасників майбутнього процесу. Спільних позицій набагато більше, ніж розбіжностей. Розбіжності демонструють два трішки різних підходи до процесу об’єднання. Бачення Константинопольського патріархату цього процесу полягає в тому, що до цього процесу повинна бути залучена максимальна кількість парафій, єпархій з усіх церков в Україні, включно з Московським патріархатом. З боку Київського патріархату ми почули, що вони бачать цей процес, як більш закритий. Київський патріархат уявляє собі майбутню церкву як більш-менш схожу з теперішніми структурами Київського патріархату. А Константинополь бачить її більш широкою. Для України бачення Константинопольського патріархату більше актуальне.

У нас немає певності, що ці люди не будуть «подвійними агентами»

​Оксана Горкуша: З точки зору Вселенського патріархату – правильно, це бачення. Але, коли говоримо з точки зору Київського патріархату, треба говорити про досвід. І досвід був дуже трагічний для цієї церкви. Можливо, застереження, які висуває Київський патріархат, пов’язані з тим трагічним іноді, а іноді дуже небезпечним досвідом, який має ця церква у встановленні української духовності.

Коли говориться про колишніх представників Московського патріархату, які будуть на соборі, то одні змінять свою церковну належність, тому що вони служать Богові і українському народові, а другі – тому що це, мабуть, якийсь зиск їм чи ще щось. У нас немає певності, що ці люди не будуть (як це?) «подвійними агентами».

​Очевидно, це залишався такий засіб тримання українського народу у полі досяжності і під контролем Російської Федерації. Тому ця церква (УПЦ (МП) – ред.) отримувала масу преференцій для розбудови своєї інституційної мережі по Україні. Тому можна сказати, що вони розбудували – вони мали підтримку! З іншого боку, бачимо динаміку зміни прихожан, динаміку зміни у віруючих. Якщо у УПЦ КП кількість віруючих послідовно зростала впродовж усього часу незалежності України, то не можемо цього сказати про УПЦ (МП).

– Отче, архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, за підсумками нинішнього Собору Київського патріархату томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю єдиної церкви 6 січня наступного року. За словами Євстратія (Зорі), у Константинополі має бути завершена Божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви, а після цього йому вручатимуть томос. Також владика розповів, що ієрархи Київського патріархату прийдуть на Об’єднавчий собор 15 грудня, кожен візьме з собою двох осіб (одного клірика та одного монаха або мирянина). І ще одна важлива деталь – голосування на Об’єднавчому соборі буде таємним.

Кирило (Говорун): Добре, що прозвучала офіційно інформація, що 6 січня має бути поставлено остаточно крапку у цій сазі, яка тривала, принаймні, з квітня місяця.

Для Константинополя важливо показати, що в Україні можна уникати конфліктів на релігійному ґрунті, що в Україні справді можна побудувати єдину церкву, яка буде мати вагу

Я не говорив би про всеправославний конфлікт, тобто його навіювали, максимально розбурхували і намагалися представити певну стурбованість, яка справді існує у світовому православ’ї. Усі церкви прийняли, проголошуючи це чи мовчанням приймаючи це рішення Константинопольського патріархату про подолання розколу в Україні.

Жодна з церков не заперечила, що Константинополь вирішив проблему того розколу, який існував в Україні! Питання виникли щодо деталей розв’язання української проблеми. Для Константинополя важлива інклюзивність майбутньої церкви, щоб показати, що в Україні можна уникати конфліктів на релігійному ґрунті, що в Україні справді можна побудувати єдину церкву, яка буде мати вагу і стабільність у своєму існуванні.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Томос для України: 15 грудня – об’єднавчий собор у Святій Софії

Нова українська церква буде без обмежень, компромісів та залежності – Павленко

Ієрархи УПЦ (МП) бояться компромату від спецслужб Росії

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців