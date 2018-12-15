Об’єднавчий собор у Києві: основна інформація на цей момент

Призначений на сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор українських православних церков має обрати предстоятеля нової об’єднаної церкви та затвердити її статут і назву. Лише після цього глава нової церкви отримає у Константинополі томос про автокефалію від Вселенського патріархату. Радіо Свобода розповідає детальніше:

Об'єднавчий собор повинен обрати главу об’єднаної української православної церкви. Крім того, затвердити статут нової православної церкви. Документ має враховувати рекомендації Вселенського патріархату. Серед яких ­– назвати нову церкву Автокефальною православною церквою в Україні.

Зібрання відбуватиметься у соборі Святої Софії в Києві. Саме тут 1051 року був висвячений перший київський митрополит Іларіон.

Томос про автокефалію

Після обрання предстоятель новоствореної української православної церкви – митрополит Київський – має відвідати Константинополь і там отримати томос на автокефалію.

Вселенський патріархат вже 200 років не практикує надання патріархії одночасно з наданням автокефалії. Водночас перед ним всі патріархії та митрополії є рівними.

​Статут об’єднаної церкви

Згідно із запропонованим Вселенським патріархатом статутом, об’єднана українська православна церква має бути незалежною. Однак Вселенський патріархат виступатиме вищою інстанцією у суперечках українських єпископів.

Нині у світі під проводом Вселенського патріархату діють 14 православних автокефальних церков, Київська митрополія стане 15-ю. Тож таким і буде її місце у диптиху – черговості поминання предстоятелів помісних православних церков у молитві.

Учасники Собору

Проводитиме Собор митрополит Галльський Еммануїл, магістр, випускник Університету Сорбонни. Раніше він перебував на посаді місцеблюстителя Західноєвропейського екзархату російських парафій. 2014 року проводив інтронізацію предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія в Києві.

​У роботі Собору також візьмуть участь екзархи Вселенського патріарха в Україні архієпископ Памфильский Данило і єпископ Едмонтонський Іларіон.

Попередньо відомо, що взяти участь в Соборі мають намір 40 архієреїв з УПЦ (КП), 14 – від УАПЦ, а також миряни. Долучитися має і частина архієреїв​ УПЦ (МП).

Собор буде помісним – тобто таким, де право голосу мають не лише ієрархи церкви. Кожен запрошений до участі представник церкви отримав право запросити одного мирянина, який також зможе голосувати.

Кандидати на предстоятеля

Повідомляють, що Вселенський патріарх Варфоломій наполіг на тому, що нинішні предстоятелі УПЦ (КП) – Філарет та УАПЦ – Макарій не будуть висувати своїх кандидатур на очільника нової об’єднаної церкви.

Відтак Архієрейський Собор УПЦ (Київського патріархату) висунув кандидатуру митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія.

Але під час Собору кожен запрошений ієрарх зможе запропонувати свою кандидатуру на предстоятеля об’єднаної церкви. Голосування відбуватиметься у два тури. У першому голосуватимуть усі учасники Собору. У другому лише єпископи. Вони обиратимуть з трьох переможців першого туру.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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