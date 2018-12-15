Державна модерація надання автокефалії є поширеною практикою – релігієзнавець

Модерація процесу надання автокефалії з боку держави є поширеною практикою для церкви, якщо держава не втручається у внутрішні богослужбові справи. Про це у спецефірі Радіо Свобода «Томос Україні» 15 грудня сказав релігієзнавець Дмитро Горєвой.

«У традиції православної церкви процес автокефалії має бути підтриманий на всіх рівнях - церкви, громадянського суспільства і влади. У томосі Румунської церкви Вселенський патріарх пише: оскільки до мене звернувся король Румунії і його почтенний уряд; у томосі Грецької написано: оскільки до мене звернувся король Греції та міністр народної просвіти; у грамоті Московського патріархату написано: на прохання царя Федора Іоановича», – зазначив релігієзнавець.

Водночас, ця участь держави повинна обмежуватися лише сприянням і модерацією, каже він.

«Нормальна практика, що держава сприяє цьому процесу. Якщо вже держава починає нав’язувати внутрішній порядок, втручатися в культові богослужбові справи, – це неприпустимо і є зазіханням на свободу совісті», – вважає Горєвой.

15 грудня у Києві в Софійському храмі проходить об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви. На ньому мають ухвалити статут та обрати предстоятеля церкви.

Собор проходить у закритому режимі, на площі коло собору зібралися громадяни, що підтримують створення помісної церкви. Перед ними виступають громадські діячі, а також представники влади.

Також до Києва приїхали представники парафій з різних регіонів. В інтерв'ю журналісту Радіо Свободу люди кажуть, що рішення про приїзд на собор ухвалювались самим вірянами парафій.

Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.

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