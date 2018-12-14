Томос для України: Радіо Свобода проведе спецефір до Об’єднавчого собору

15 грудня о 9:30 Радіо Свобода починає спеціальний ефір з нагоди Об’єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться у Софії Київській.

У суботу ієрархи українських православних церков мають утворити нову українську незалежну церкву, затвердити її статут та обрати нового предстоятеля.

Голосування буде таємним і визначатиметься голосами більшості. У соборі візьмуть участь ієрархи УПЦ Київського патріархату, ієрархи Української автокефальної церкви і частина ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Поки що достеменно невідомо, скільки саме буде представників Російської православної церкви в Україні, оскільки офіційно УПЦ МП не визнає собору і не підтримує створення єдиної помісної церкви.

Томос про автокефалію новообраний предстоятель помісної православної церкви отримає у Константинополі 6 січня 2019 року.

У рамках ефіру дивіться включення з Софійської площі, а також ефір зі студії Радіо Свобода з коментарями експертів й аналітикою на тему створення єдиної помісної православної церкви.

Спеціальний ефір можна дивитися на YouTube, Facebook, Twitter і сайті Радіо Свобода.