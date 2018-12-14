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14 Грудень 2018, Київ 14:07
Новини | Політика

Патріарх РПЦ звернувся до ООН і папи Римського через «втручання України у справи церкви»

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло Лебідя (ліворуч), і патріарх Московський Кирило Гундяєв. Москва, 30 жовтня 2018 року

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Голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) надіслав листа генеральному секретарю ООН Антоніо Ґутеррішу, канцлерці Німеччини Анґелі Меркель, папі Римському Франциску, президенту Франції Еммануелю Макрону і низці інших світових лідерів листа, закликаючи їх «захистити вірян в Україні». Відповідне повідомлення оприлюднив 14 грудня Відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.

У своєму посланні голова РПЦ висловлює стурбованість «масовими випадками порушенням прав» духовенства Української православної церкви (Московського патріархату).

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Зокрема Гундяєв згадує про обшуки, проведені Службою безпеки України у митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя).

«Втручання лідерів світської української держави у церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви, що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь», – стверджує Гундяєв.

Він попросив світових релігійних і політичних діячів «захистити єпископат, духовенство і вірян Української православної церкви (МП – ред.) від дискримінації і тиску з боку української влади.

Ця заява оприлюднена напередодні Об’єднавчого собору, який має відбутися в Києві, у соборі Святої Софії, 15 грудня.

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На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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