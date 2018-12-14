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14 Грудень 2018, Київ 14:07
Новини | Суспільство

Поліція готова забезпечити порядок у Києві в день Об’єднавчого собору – Князєв

СОбор проходитиме у соборі Святої Софії в Києві.

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Національна поліція України готова забезпечити порядок у Києві 15 грудня, в день проведення Об’єднавчого собору по створенню єдиної помісної православної церкви в Україні. Про це заявив журналістам глава Нацполіціі Сергій Князєв.

«Що стосується кількості поліцейських, то я скажу, що буде задіяно стільки, скільки потрібно. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити безпеку будь-яких волевиявлень громадян в центральній частині Києва, в тому числі релігійних», – наголосив Князєв.

Предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), митрополит Київський і всієї України Макарій під час Божественної літургії біля підніжжя Андріївської церкви з нагоди 1030-ї річниці Хрещення Русі-України. Київ, 24 липня 2018 року
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Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня в соборі Святої Софії в Києві.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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