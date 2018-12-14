Московський патріархат протистоятиме томосу до останнього (огляд преси)

Московські попи битимуться проти об’єднання українського православ’я до останнього, пише газета «Україна молода». Видання зазначає, що ритуал злуки і виокремлення українського православ’я давно набув значення не просто політичного, а міжнародного. Приспішники Московського патріархату, які впіймали облизня при всіх попередніх спробах не допустити об’єднання і незалежного вiд Росії статусу українського православ’я, разом зі своїми ляльководами бісяться не на жарт, зазначає газета. Служба безпеки України заявила, що Росія готувала провокації напередодні собору, а наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу доручили координувати акції проти томосу. Основну ставку було зроблено на розбурхування скандалів навколо майбутнього предстоятеля об’єднаної української церкви. Докладніше йдеться в статті «Кому собор, а кому – пакувати валізи».

«Мамi української корупцiї» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про звернення групи народних депутатів до Юлії Тимошенко. Парламентарії вимагають дати публічні пояснення про численні факти корупції та зловживань владою під час її багаторічної діяльності у великому бізнесі, на урядових та політичних посадах. Лист підписали 46 народних депутатів із фракцій «Блок Петра Порошенка», Радикальної партії та «Народного фронту». Якщо Тимошенко відмовиться, це означатиме, що лідер «Батьківщини» зневажає громадян, їхнє право на достовірну інформацію і демократію, наголошується в листі, повний текст якого друкує «Україна молода».

Володимир Путін розглядає Крим як непотоплюваний авіаносець і як військову фортецю, – стверджує в «Газеті по-українськи» екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Він наголошує, що це – своєрідний ядерний кулак, яким Росія загрожує світові. Ядерні боєголовки були і раніше в Криму у складі Чорноморського флоту, а Україна не контролювала їхнє ввезення. Розміщення цих боєголовок – загроза не тільки Україні, а й Європі. Але, на жаль, не всі в Європейському союзі і НАТО чітко це розуміють, інакше допомагали б ефективніше, зазначає експерт. Він вважає, що привести ядерну зброю у бойову готовність військові можуть за годину. Російські війська з анексованого Криму можуть зайти на Херсонщину, мають для цього всі сили. Якщо наважаться, то пробиватимуться з боку Новоазовська (окуповане місто на Донбасі біля російського кордону). Тоді Херсонщина опиниться у лещатах. У Криму вже провели всі потрібні для цього навчання і забезпечили особовий склад необхідною зброєю. Готові застосувати сухопутні, повітряні та військово-морські сили, зазначає генерал-лейтенант запасу.

Загроза масштабного наступу Росії абсолютно реальна, – стверджує в інший публікації «Газети по-українськи» військовий експерт Михайло Самусь. Після агресії в Азовському морі стало зрозуміло, що Росія готова воювати під державним прапором. До цього вона прикривалася «зеленими чоловічками» чи вигаданою громадянською війною на Донбасі. Україна має достатньо сил, щоб дати відсіч російським сухопутним військам. Це показав Донбас. Тож наступна операція Кремля включатиме повітряні ракетні удари та наступ морських сил. На воді Україна має великі проблеми. Державі конче потрібні кораблі з ракетною зброєю. Їх можна отримати тільки від партнерів. У першу чергу від США. Український оборонно-промисловий комплекс може побудувати кораблі, але на це піде не один рік. А вони потрібні зараз. Необхідні й системи радіоелектронної та протиповітряної оборони. США усвідомлюють небезпеку від Росії, тому можуть надати Україні потрібне озброєння, переконаний військовий експерт.

Газета «День» розповідає, як Центр національних інтересів, створений президентом Ніксоном, став провайдером дружби з путінською Росією. У статті «Кремлівська пропагандистська машина у Вашингтоні», авторка статті Катерина Смаглій стверджує, що Центр регулярно приймає російських пропагандистів та «експертів», пов’язаних із Кремлем, а також тісно співпрацює з Андраніком Міграняном, який постійно звинувачував спецслужби США в роботі «без підзвітності суспільству й намаганні контролювати життя кожного індивіда». А ще він звинувачував американські ЗМІ в антиросійській пропаганді та упередженому висвітленні російської політики.