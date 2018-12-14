Об'єднавчий собор українського православ'я відбудеться в закритому режимі

Об'єднавчий обор помісної Української православної церкви, що відбудеться 15 грудня в Софійському соборі Києва, буде закритим для сторонніх очей, зокрема, представників засобів інформації. Таке рішення ухвалив підготовчий комітет собору, повідомила група «Томос-2018» у Facebook.

«На початку заходу відбудеться трансляція спільної молитви ієрархів та вітального слова. Сигнал виступів отримають усі телеканали… Для представників медіа буде облаштована спеціальна локація – подіум для висвітлення подій навколо Об’єднавчого собору. Жодних обмежень для роботи журналістів на суспільному заході немає. Для виконання своїх обов’язків представники ЗМІ повинні мати при собі посвідчення та пройти рамки безпеки», – ідеться в повідомленні.

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На Об'єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

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