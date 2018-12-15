Держава поважатиме вибір залишитись в МП, і захистить тих, хто вийде з нього – Порошенко

Президент Петро Порошенко представив на Софійській площі нового предстоятеля об’єднаної української православної церкви – митрополита Епіфанія.

Він подякував Вселенському патріарху Варфоромію, а також предстоятелям УПЦ (КП) патріаху Філарету та УАПЦ митрополиту Макарію, а також їхньому єпископату, а також усім ієрахам УПЦ (МП), які взяли участь в Об’єднавчому соборі.

Водночас, президент пообіцяв, що держава не втручатиметься у справи об'єднаної православної церкви, а також запевнив вірян УПЦ (МП), які не захочуть переходити до неї, що держава поважатиме їхній вибір.

«Так само гарантую, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать вийти з-під Москви», – написав він у Twitter.

15 грудня у Києві в Софійському соборі завершився об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви, де було обрано її очільника.

Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Як раніше повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня.