Архієпископ Климент (Кущ) остерігається «помсти за томос» у Криму

Після отримання Україною томосу підконтрольна Росії влада Криму може почати мстити церкві Київського патріархату, заявив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Сімферопольський і Кримський дотеперішньої Української православної церкви (Київського патріархату) Климент (Кущ).

«На одній зустрічі Аксьонов (Сергій Аксьонов, очільник російського уряду Криму – ред.) сказав, що владика Лазар просив не чіпати, тому що є побоювання, що якщо на території Криму будуть якісь протиправні рухи щодо церкви Київського патріархату, це може відобразитися на храмах Московського патріархату на материковій Україні. Після отримання томосу ніщо і ніхто не може стримувати (представників російської влади півострова – ред.), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії відносно до церкви Київського патріархату після прийняття томосу», – вважає він.

Архієпископ Климент також зазначив, що має намір боротися за свою паству, в тому числі і через суд: зараз вже подано позов до Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про обмеження прав релігійної громади.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

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Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Як раніше повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня. За його словами, офіційна назва об’єднаної церкви за статутом – Православна церква України.

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