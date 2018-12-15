Євстратій: офіційна назва об’єднаної церкви – Православна церква України

Офіційна назва об’єднаної церкви за статутом – Православна церква України, повідомив у Facebook архієпископ Євстратій (Зоря). У свою чергу, титул предстоятеля цієї церкви, за його словами, є «Митрополит Київський і всієї України.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви україни, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Всього було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія. Обрання глави церкви відбувалося у два тури голосування.

У «другий тур» вийшли митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП).

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