Що пишуть світові видання про утворення єдиної помісної церкви в Україні

15 грудня 2018 року ієрархи українських православних церков на Об'єднавчому соборі у Київі утворили єдину Українську помісну церкву, затвердили її статут та обрали нового предстоятеля. Ним став митрополит Епіфаній. Голосування було таємним, результат визначився голосами більшості. У соборі взяли участь ієрархи УПЦ Київського патріархату, ієрархи Української автокефальної церкви і два ієрархи УПЦ Московського патріархату, які представляли голоси інших священиків. Як відреагувала на це світова преса?

Визначення провідника єдиної помісної церкви в Україні «припинить відносини, які надавали вплив російським лідерам в Україні з 17-го століття», - пише The Washington Examiner.

Після отримання томосу, Путіну стане складніше проводити «гібридну війну», в рамках якої Росія втілювала операції під прикриттям і, натомість, звинувачувала Україну у переслідуваннях етнічних росіян.

Кремль використав православну церкву з політичною метою і автокефалія має нейтралізувати цей вплив

«Одним з найбільших розколів в християнстві за століття» назвали об’єднавчий собор в репортажі NBC, порівнявши його з відокремленням православ’я від католицтва в 1054 році. Критики незалежності української церкви попереджають, що це може призвести до насильства та силових захоплень церков, лояльних російській гілці, наголошує видання.

З іншого боку, це рішення може зменшити політичний вплив на церкву, зазначили в NBC навівши аргументи православного священника Кирила Говоруна, професора теології університету Лойоли в Лос-Анджелесі: «Кремль використав православну церкву з політичною метою і автокефалія має нейтралізувати цей негативнй вплив».

Журналісти газети The Guardian поспілкувалися із монахами на Афоні в Греції, які мають різне ставлення до незалежності української православної церкви.

Видання наводить слова грецького монаха Макарія, який живе на Афоні 51 років: «Україна – незалежна країна і заслуговує на власну церкву».

Однак, не всі поділяють погляди Макарія, зазначає видання.

Монах з України Агафон назвав прихильників незалежної української церкви «розкольниками та єретиками». Через теперішню опозицію російської церкви Вселенському партіархату а також інші фактори, для росіян стало складніше відвідувати Афон.

Так, бізнесмен Костянтин Малофєєв, який зараз перебуває під санкціями ЄС та США, тепер менше подорожує на Афон через режим санкцій. Все ж вплив росіян на монастир залишається значним.

Журналісти поговорили із отцем Олександром з Луганська, який підтримував сепаратистів після 2014 року. На його думку незалежність української церкви «означатиме, що 5-7 мільйонів людей потраплять до пекла».

Росіяни не мають у Греції того ж впливу, як в Україні, але використовують ту ж саму тактику

Посол США у Греції Джеффрі Пайет, який раніше був послом США в Україні, зазначив виданню, що став свідком того, як росіяни застосовують у Греції подібну тактику, що і в Україні.

«Звичайно вони (росіяни) не мають в Греції того ж впливу, як в Україні, але використовують ту саму тактику», – заявив посадовець.