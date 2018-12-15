Росія: Навальний звинуватив Путіна і «його ідіотів» у церковному «розколі» в Україні

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що українські православні на соборі в Києві завершують схвалений Константинополем процес об’єднання.

«Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор у Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини «живих» парафій. Те, що створювалося сотні років, було зруйноване Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін – ворог «русского мира», – написав Навальний у мережі Twitter.

У Києві 15 грудня відбувається Об’єднавчий собор українського православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.

Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.

Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій оголосив рішення про визнання прохання України про створення автокефальної церкви в жовтні. Вселенський патріарх є лідером всесвітньої православної спільноти, яка нараховує близько 300 мільйонів чоловік.

Москва виступила категорично проти надання українській церкві автокефалії.