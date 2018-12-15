Було троє кандидатів. Як проходило голосування за главу української помісної церкви 

В «так званому» другому турі голосування за предстоятеля єдиної Української помісної православної церкви було троє кандидатів, розповів в ефірі Радіо Свобода Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України. Він особисто був присутній на Об’єднавчому соборі, що пройшов у Києві 15 грудня 2018 року.

Юраш пояснив присутність представника Мінкульту тим, що під час Собору виникало багато правових питань, тому «чистота» всіх документів, які обговорювалися, і які затверджували процедури, повинні були бути узгодженими із державним законодавством теж.

За словами чиновника, голосування відбувалося у два тури.

«Воно пройшло абсолютно демократично, вільно, без жодних спекуляцій, як про це напередодні говорили», – заявив директор Департаменту у справах релігій та національностей.

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Всього було 200 учасників Собору, їм запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія, розповів представник Мінкульту під час спеціального ефіру Радіо Свобода.

«І всі учасники Собору могли позначити того кандидата, якого вони хотіли бачити главою церкви. Тобто відбулося рейтингове голосування. А потім три учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, були внесені в другий бюлетень», – поділився деталями Юраш.

У «другий тур» потрапили митрополит Переяславський та Білоцерківський Єпіфаній (Сергій Думенко) від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон (Володимир Шостацький) від УПЦ (МП).

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Представник Мінкульту пояснив, що більше шести архієреїв, які були “треті” в рейтинговому голосуванні, відмовилися від своїх кандидатур у фінальному голосуванні. Єдиним, хто згодився на “другий тур” був єпископ Вишгородський і Подільський Володимир (Черпак) від УАПЦ.

“Якщо не помиляюся митрополит Єпіфаній отримав 36 голосів, Симеон - 28. Дуже важливо, що велика довіра була до представника УПЦ МП, і це може означати, що у найближчому майбутньому інші архієреї цього патріархату доєднаються до нової помісної церкви”, - сказав Юраш.

15 грудня у Києві в Софійському соборі завершився об'єднавчий собор зі створення Української автокефальної церкви, де було обрано її очільника.

Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу). Як раніше повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня.