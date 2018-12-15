«Найкращий новорічний подарунок»: соцмережі радіють результатам Об'єднавчого собору

15 грудня Об’єднавчий собор українських православних церков утворив єдину помісну православну церкву в Україні і обрав її очільником митрополита УПЦ КП Епіфанія. На момент обрання Епіфаній був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, намісником Видубицького чоловічого монастиря у Києві, ректором Київської православної богословської академії.​

Як відрегували на це призначення соцмережі? Та чи всі задоволені результатами собору?

Епіфаній (Сергій Думенко) – народився у 1979 році в селі Вовкове на Одещині, а виріс у Чернівецькій області.

Він навчався у Київській духовній академії, пізніше Афінському Національному Університеті (Греція) на філософському факультеті.

Загалом соціальні мережі схвально зустріли результати собору, називаючи його чи не однією з найвизначніших подій в історії України.

Аналітик та ведуча проекту Stop Fake Катерина Крук написала: «Мій батько не ходить до церкви й загалом визначає себе як атеїст. Але щойно я подзвонила йому, щоб поділитися новинами про створення єдиної української церкви й почула, як він плаче».

Письменниця Оксана Забужко розповідає про свою історію сьогоднішнього спілкування із журналістами, наголошуючи на важливості релігійної свідомості українців.

Українці у соціальних мережах дякують також патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету.

Журналіст Сергій Костеж назвав Філарета «архітектором усього, що зараз відбувається».

Епіфаній був особистим секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Він є патріаршим намісником. Це означає, що після смерті Філарета Епіфаній автоматично очолив би Київський Патріархат.

Дякують також і президенту України Петру Порошенку.

А ось і реакція представника римо-католицької церкви.

Російський політолог Олександр Морозов пише: «Це важлива подія не лише для українців, а й для всіх православних на території Євразії. Та навіть більше – для далеких від релігії й церкви теж».

Взагалі з боку Росії є дуже багато схвальних реакцій. Багато росіян відверто захоплюються змінами, які відбуваються в Україні.

Російські телеканали тим часом тримають марку.

Не обійшлося і без гумору. Російський філософ Максим Горюнов попереджає українських священиків: тепер їм доведеться пересісти на велосипеди.

Насправді Горюнов іронізує про те, що українській церкві доведеться стати дійсним духовним ядром країни і відмовитися від комерціалізації.

Дехто ж просто жартує.

Знаходились й ті, хто виступив проти результатів Об'єднавчого собору. Дехто через статус України як світської держави...

...а дехто просто через проросійські погляди.

Томос про автокефалію новообраний предстоятель помісної православної церкви отримає у Константинополі 6 січня 2019 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Допомога армії, вечері для малозабезпечених та нові храми: чим ділиться митрополит Епіфаній у соцмережах?

Епіфаній – очільник єдиної Української помісної православної церкви. Хто він і чого чекати?

Об’єднавчий собор. Майбутнє України та її церкви створюється у Києві, а не в Москві

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ