Об’єднавчий собор: Порошенко подякував Ющенку за «інтенсивний діалог із Церквою-матір’ю» (трансляція)

Президент України Петро Порошенко подякував одному зі своїх попередників на посаді Віктору Ющенку за початок діалогу із Вселенським патріархатом з питання про автокефалію православної церкви в Україні. Про це глава держави заявляє 15 грудня під час Об’єднавчого собору українського православ’я.

«Хочу нагадати, що сьогоднішньому Об’єднавчому собору вже в нашій новітній історії передували тривалі зусилля духовної та світської влади, мільйонів українського православного люду. Хотів би зазначити роль Віктора Ющенка, який започаткував інтенсивний діалог з Церквою-матір’ю», – заявив Порошенко.

«Константинопольська Матір-Церква реалізовує приналежну їй згідно з канонами місію – ввести автокефальну помісну православну церкву України як рівну серед рівних до родини помісних православних церков. Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви!» – вказав президент України.

15 грудня у Києві в Софійському соборі триває Об'єднавчий собор зі створення помісної праославної церкви. На ньому мають ухвалити статут та обрати предстоятеля церкви.

Собор проходить у закритому режимі, на площі коло собору зібралися громадяни, що підтримують створення помісної церкви. Перед ними виступають громадські діячі, а також представники влади.

Також до Києва приїхали представники парафій із різних регіонів. В інтерв'ю журналісту Радіо Свободу люди кажуть, що рішення про приїзд на собор ухвалювались самим вірянами парафій.



Радіо Свобода транслює спеціальний ефір про церковний собор.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Томос для України. Об’єднавчий собор. Живий блог

Нарівні зі здобуттям Незалежності: Об’єднавчий собор у Святій Софії створить нову помісну церкву

Об’єднавчий собор. Майбутнє України та її церкви створюється у Києві, а не в Москві

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ