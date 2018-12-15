Собор йде за планом, розраховували закінчити його сьогодні – Говорун 

Планувалося, що Об’єднавчий собор закінчиться сьогодні, наразі він проходить за планом, заявив в ефірі Радіо Свобода Кирило Говорун, професор університету Лойола Мерімаунт, архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату).

«Не виключено, що дискусія може затягнутися. Зокрема, найбільш таке складне питання, яке вимагає навіть більше часу, ніж обрання предстоятеля, – це обговорення статуту», – пояснив він.

Він також додав, що Собор проходить за планом, обговорюються два найважливіші питання – це статут і предстоятеля церкви.

Говорун пояснив важливість статуту тим, що таким чином учасники Собору закладають фундамент існування нової церкви на десятки і, можливо, сотні років наперед.

Об’єднавчий собор почався 15 грудня вранці в Софії Київській. Українські православні церкви мають обрати предстоятеля нової об’єднаної церкви та затвердити її статут і назву. Лише після цього глава нової церкви отримає у Константинополі томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

Дивіться спеціальний ефір Радіо Свобода з коментарям експертів та трансляціює з-під Софії:

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