Томос Києву – у православ’ї будуть конфлікти, але не розкол (Світова преса)

Анна Романдаш

Російська церква використовує союзників для розколу православ’я, але її зусиль недостатньо – про це стаття у National Catholic Reporter. Комік йде в президенти, і це не жарт – пишуть в Atlantic Council. Через обмеження на в’їзд росіян в Україну, Москва залучає іноземців до провокацій у країні – йдеться у матеріалі Belsat.

Патріарх Варфоломій вручатиме томос для української церкви попри спротив зі сторони Росії та її союзників – йдеться у статті американської газети National Catholic Review. Патріархи розділилися, але експерти не вірять, що наростання конфліктів призведе до серйозного розколу.

Журналіст посилається на Іліаса Коускоувеліса, професора міжнародних відносин, який пояснює – традиційні союзники Москви виступили проти рішення Варфоломія. Сербська, Болгарська та Антіохійська церкви не підтримали томос для України через вплив і зв’язки із Росією. «Ті [церкви], які ще не висловилися – як-от Грецька церква – підтримують екуменічного патріарха», – додав він.

Деякі священнослужителі розкритикували раптовість рішення Варфоломія, який довгий час ігнорував українське питання та нібито заперечував можливу автокефалію, а потім вирішив надати Києву томос. За словами журналіста, погіршення стосунків між Варфоломієм та Патріархом Кирилом триває вже давно, а особливо загострилося після анексії Криму. Втрата контролю над українськими православними позбавить Росію близько тридцяти мільйонів вірян. Наразі РПЦ – найбільша православна церква зі 150 мільйонами вірян.

«Незалежна українська церква підсікає плани російського президента Володимира Путіна збільшити вплив його країни, зокрема, представивши Москву як так-званий Третій Рим, який би став центром православної віри», – пояснює журналіст. Він продовжує – коли Варфоломій закликав українські церкви об’єднатися та вирішив надати томос, то Москва перестала із ним спілкуватися, а також заборонила росіянам відвідувати гору Афон, одну з найбільших православних святинь.

За словами оглядача, це не перший конфлікт між Константинополем та Москвою. У 1996 році, коли Константинопольський патріарх відновив Естонську православну церкву, російська сторона припинила з ним спілкування на три місяці. Журналіст додає – конфлікт через томос Києву буде значно довшим.

За словами Коускоувеліса, зараз – лише початок конфлікту. «Утім, я не вірю, що [конфлікт] уже настільки серйозний аби його вважали розколом у православному світі», – підсумував він.

Один з найвідоміших українських коміків Володимир Зеленський йде в президенти – про це стаття американського аналітичного центру Atlantic Council. Заява Зеленського вийшла в ефір одразу перед новорічним зверненням президента і викликала спекуляції, що олігарх Ігор Коломойський підтримує коміка через конфлікт із Петром Порошенком.

За словами журналіста, відсутність досвіду не зменшує популярність кандидата, а скоріше збільшує її. «Зеленський, Тимошенко та Порошенко скоріше за все будуть головною трійкою президентських кандидатів у першому турі; якщо Зеленський буде третім, то він визначить, який кандидат переможе у другому турі підтримавши або відкинувши одного з них», – пише оглядач. Наразі, комік збирає свою команду; близько двохсот тисяч волонтерів висловило бажання допомогти йому після заяви, що кандидат шукає нових людей в політику.

Попри популярність, «Зеленський має репутаційні проблеми», – пояснює журналіст. Коміка пов’язують із Коломойським, якому належить телеканал «1+1», на якому працює кандидат. Деякі експерти вважають, що так Коломойський хоче помститися Порошенкові, хоча Зеленський заперечує підтримку з боку олігарха. Інші проблеми – це фінансування президентської кампанії, відсутність політичної платформи та команди, а також роль медіа «1+1» у просуванні кандидата.

За словами журналіста, багато українців поки не визначилися, за кого голосуватимуть, і це підвищує шанси Зеленського, який є новачком у політиці. На думку оглядача, у коміка є потенціал привернути увагу молодих професіоналів, які хочуть впливати на громадський сектор у країні. «З іншого боку, було б дурістю недооцінювати олігархів, які визначали український політичний простір протягом останніх двадцяти років. Ця кампанія не буде винятком», – підсумовує журналіст.

Україна депортувала білоруського журналіста, який поширював російську пропаганду – пише незалежний білоруський телеканал Belsat. За словами СБУ, це приклад залучення іноземців до провокацій в Україні.

Павло Карназицький – білоруський журналіст, який незаконно жив в Україні, де поширював фейки та анти-українські публікації, а також піддавав сумніву присутність російських військ на Донбасі. Як пояснюють у статті, його депортували та заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У статті посилаються на Василя Грицака, керівника СБУ. Той пояснює – після того, як росіянам обмежили в’їзд в Україну, Кремль почав посилено використовувати іноземців аби готувати тут провокації. Натомість, адвокат депортованого журналіста заявляє, що той виїхав із Білорусі через політичні переслідування і жив в Україні ще з дев’яностих років.

Карназицький відомий своїми публікаціями у російських та українських змі. «У своїх матеріалах, він жорстко критикував українську владу, піддавав сумніву російську агресію проти України та називав війну на Донбасі громадянською», – йдеться далі у статті. Сам журналіст називав себе «патріотом української Росії».

Попри опозиційну діяльність, у рідній Білорусі журналіста звинувачували у співпраці із КДБ.