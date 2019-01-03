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03 Січень 2019, Київ 20:09
Донбас.Реалії

Канал «Россия-1» показав зруйнований храм Донецька, де були позиції бойовиків

Кадр з сюжету російського федерального каналу

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Державний канал «Россия-1» показав у своєму сюжеті понівечений монастир поблизу Донецького аеропорту. Там розташовувались позиції бойовиків – на той момент він був бойовою позицією формувань, що штурмували Донецький аеропорт.

3 січня 2019 року федеральний канал «Россия-1» випустив спецрепортаж із окупованої території Донецької області, в якому критикують автокефалію Православної церкви України та називають її черговим «розколом». Сюжет присвячено церквам УПЦ (Московського патріархату) на непідконтрольній Києву території. Серед інших, там показаний Донський Свято-Іверський жіночий монастир, вщент знищений війною. Він стоїть впритул до Донецького аеропорту.

Ось де розташований храм – на півночі злітна смуга ДАПу:

Російського журналіста Олександра Лук'янова водить територією настоятелька монастиря ігуменя Михаїла.

«В цьому будиночку ми жили, тут у нас була сестринська, кухня, тут бібліотека і пічечка», – розповідає настоятелька, вказуючи на понівечену споруду. Тут майже зруйновано і церкву, і житловий корпус. Далі ігуменя розповідає, як під час обстрілів монахині збиралися у храмі та читали акафист, що їх і врятувало. «Тут у нас були городи, ми самі себе забезпечували, все росло», – каже жінка.

Кадр з сюжету Россия-1
Кадр з сюжету Россия-1

«Серед інших, тут можна почути особливу молитву про мир і припинення міжусобної боротьби в Україні», – коментує журналіст відновлення богослужінь у напівзруйнованому храмі.

Між монастирем і злітною смугою аеропорту розташований цвинтар. «Артилерійські снаряди, які прилетіли з того боку лінії зіткнення, тут навіть мертвим не дають спокою», – каже автор, показуючи поламані хрести на могилах.

Сюжет сповнений відео палаючих будівель, церковної бані у вогні, диму над кладовищем, а попереду – видніється Донецький аеропорт і його метеовежа.

А ось що показували бойовики російських гібридних ЗМІ про це місце у 2014-15 роках.

Російські та сепаратистські ресурси демонстрували, що на території храму розташовані позиції бойовиків.

«Оставлять святыню воины Донбасса не намерены», – мовиться в одному з таких сюжетів на російському каналі «Звезда».

У ньому бойовик говорить, що «матушка добро дала, сказала захищайте, все, як можете».

Кадр з сюжету: бойовик на території церкви
Кадр з сюжету: бойовик на території церкви

В іншому репортажі бойовик, що називається членом угруповання «Спарта», каже, що це угруповання займає позиції у храмі з листопада 2014 року, а раніше там розташовувались угруповання «Моторола» і «Гіві». Він також каже, що говорив з матушкою, яка «плаче, що все руйнують».

Чоловік, що називається членом збройного угруповання «Спарта»
Чоловік, що називається членом збройного угруповання «Спарта»

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