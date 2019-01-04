Епіфаній, Порошенко і Парубій їдуть у Стамбул на підписання і вручення томосу

5-6 січня у Стамбулі відбудеться церемонія підписання і вручення томосу (церковної грамоти) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков світу. На церемонію з України їде делегація на чолі з президентом Петром Порошенком.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради, крім голови держави, до Стамбула їдуть спікер парламенту Андрій Парубій і митрополит ПЦУ Епіфаній, якому вселенський патріарх Варфоломій вручатиме томос 6 січня.

Згідно з програмою візиту, Порошенко і Парубій матимуть зустріч із вселенським патріархом Варфоломієм, а також президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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6 січня президент України і голова Верховної Ради й інші члени делегації візьмуть участь у церемонії вручення томосу, божественній літургії (спільному відправленні вселенським патріархом Варфоломієм і митрополитом Епіфанієм), а також в освяченні води у затоці «Золотий Ріг».

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні, незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 листопада. Перед тим синод Вселенського патріархату також зняв анафему (церковне прокляття) РПЦ, накладену свого часу на глав тодішніх УПЦ КП і УАПЦ, і повернув їх і підпорядкованих їм архієреїв і вірян у канонічне спілкування зі світовим православ’ям. Крім того, синод Вселенського патріархату скасував своє давнє рішення, яке Москва хибно трактувала як нібито передачу Московському патріархатові в церковне підпорядкування історичної Київської митрополії.

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