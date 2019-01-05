Вселенський патріарх підписав томос для Православної церкви України

Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у Стамбулі підписав томос для Православної церкви України.

У церемонії брав участь глава ПЦУ Епіфаній, а також був присутній президент України Петро Порошенко.

Сувій, який підписав Варфоломій, каліграфічно оформив художник, каліграф Лукас з монастиря Ксенофонт, що на Афоні.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.