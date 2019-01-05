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05 Січень 2019, Київ 08:28
Політика

Томос для України. Все, що треба знати про події в Стамбулі

Президент України Петро Порошенко, глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній і голова Верховної Ради України Андрій Парубій після завершення Об’єднавчого собору. Київ, 15 грудня 2018 року

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5 і 6 січня президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і предстоятель Православної церкви України Епіфаній братимуть участь у церемонії підписання і вручення томосу в Стамбулі. Цьому передував Об’єднавчий собор у Києві, на якому українське духовенство обрало голову новоствореної церкви. Вручення томосу має завершити отримання незалежності українським православ’ям.

Програмою візиту до Туреччини 5 січня передбачено зустріч президента України Петра Порошенка і голови Верховної Ради Андрія Парубія з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, відвідання Вселенського патріархату та зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Після завершення процедури підписання томосу прозвучать заяви Вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Епіфанія і президента України Петра Порошенка.

6 січня члени делегації візьмуть участь у церемонії вручення томосу, Божественній Літургії (спільне відправлення Вселенським патріархом Варфоломієм і митрополитом Епіфанієм) та в Церемонії освячення води у затоці «Золотий Ріг».

Початок

«Не віриться, що побачу Вселенського патріарха. Але ще більше не віриться, що побачу Томос про визнання автокефалії Української Православної Церкви», – написав 4 січня священик, представник прес-служби Православної церкви України Іван Сидор.

Документ про незалежність української церкви він називає «очікуваним тисячоліттями».

Ще у 2016 році Верховна Рада України ухвалила звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із закликом надати автокефалію православній церкві в Україні.

Депутати апелювали до того, що у 1686 році Вселенський патріарх Діонісій неправомірно передав Київську митрополію Москві. Хронологію тих подій розповідає проект «Молодь Плюс».

Навесні 2018 року Петро Порошенко відвідав Стамбул, де в районі Фанар розташована резиденція Вселенського патріарха Варфоломія.

«Я, як президент, вирішив звернутися до Вселенського патріарха, його всесвятості, з проханням про надання томосу про Українську помісну автокефальну церкву», – повідомив він тоді на зустрічі з лідерами парламентських фракцій.

Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій, Стамбул, квітень 2018 року
Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій, Стамбул, квітень 2018 року

Реакція від різних конфесій на цю заяву була діаметрально різна. Якщо в Київському патріархаті Української православної церкви ініціативу підтримали, то Московський патріархат того ж дня заявив, що «немає підстав очікувати визнання Вселенським патріархатом якоїсь іншої церкви, окрім УПЦ (МП)».

Не встигли до річниці

Попри сподівання Порошенка, що Україна отримає томос до 1030-ї річниці Хрещення України-Русі, тобто до 28 липня 2018 року, цього не сталося. Втім, Варфоломій неодноразово заявляв, що планує надати Україні автокефалію.

У серпні західна інформаційна агенція Associated Press повідомила про спроби зламу приватного листування християнського духовенства. Серед мішеней – і Вселенський патріарх.

Влітку до Стамбула з’їздили спочатку представники УПЦ (МП), згодом – і голова Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв).

Зустріч патріархів, які обговорили український Томос
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Зустріч патріархів, які обговорили український Томос

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Ці відвідини мали за мету зупинити процес надання томосу Україні, однак досягти цього представникам Московського патріархату не вдалося. Зокрема про це повідомляв і речник УПЦ (КП), архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

У вересні стало відомо, що Вселенський патріарх призначив своїх представників у Києві – екзархів: архієпископа Даниїла Памфільського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Обидва народилися в Україні.

Екзархи Вселенського патріархату в Україні – архієпископ Памфільський і Західної єпархії УПЦ в США Даниїл (праворуч) та єпископ Едмонтона і Захiдної єпархії УПЦ в Канаді Іларіон. Київ, 5 жовтня 2018 року
Екзархи Вселенського патріархату в Україні – архієпископ Памфільський і Західної єпархії УПЦ в США Даниїл (праворуч) та єпископ Едмонтона і Захiдної єпархії УПЦ в Канаді Іларіон. Київ, 5 жовтня 2018 року

У відповідь на ці дії Фанару РПЦ заявила, що припиняє згадувати Вселенського патріарха у своїх молитвах. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це рішення проявом сепаратизму.

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11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві.

Синод також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у євхаристійному спілкуванні з канонічним світовим православ’ям.

Українська церква і томос – відео
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Українська церква і томос – відео

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Об’єднавчий собор

За кілька днів після синоду в Константинополі РПЦ скликала свій – у Мінську. Україну там представляли предстоятель УЦ (МП) митрополит Онуфрій і митрополит Запорізький та Мелітопольский Лука.

На знак протесту проти рішення Константинополя РПЦ оголосила про розірвання євхаристійного спілкування із Вселенським патріархатом.

У листопаді президент Порошенко запросив на зустріч в Українському домі у Києві вище духовенство УПЦ (МП), щоб розповісти про переговори зі Вселенським патріархатом, однак зустріч не відбулася. Зі свого боку, в УПЦ (МП) заявили, що це вони запросили президента до Києво-Печерської лаври, а він не приїхав.

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Наприкінці листопада синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту для автокефалії української церкви. Це було зроблено «в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу».

Об’єднавчий собор, на якому обирали голову нової церкви і затвердити статут, відбувся 15 грудня. На Соборі були присутні лише двоє митрополитів з УПЦ (МП): митрополит Вінницький і Барський Симеон і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр.

На цій світлині двоє ієрархів УПЦ (МП) під час Об'єднавчого собору: митрополит Вінницький і Барський Симеон (ліворуч) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (в миру Олександр Драбинко, праворуч). Київ, 15 грудня 2018 року
На цій світлині двоє ієрархів УПЦ (МП) під час Об'єднавчого собору: митрополит Вінницький і Барський Симеон (ліворуч) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (в миру Олександр Драбинко, праворуч). Київ, 15 грудня 2018 року

За тим, як проходив Об’єднавчий собор, стежило Радіо Свобода у своєму блозі.

Обкладинка для живого блогу (live blog) по Томосу
Обкладинка для живого блогу (live blog) по Томосу

​Головою новоствореної Православної церкви України обрали 39-річного митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія.

Учасники Об’єднавчого собору вітають новообраного главу Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Київ, 15 грудня 2018 року
Учасники Об’єднавчого собору вітають новообраного главу Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Київ, 15 грудня 2018 року

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Вже наступного дня Вселенський патріарх запросив його до Стамбула на церемонію вручення томосу – документа про надання українській церкві статусу автокефальної.

Митрополит Епіфаній провів першу літургію – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Митрополит Епіфаній провів першу літургію – фоторепортаж

Згодом в УПЦ (МП) заявили про звільнення з посад митрополитів, які взяли участь у соборі.

Це, однак, не завадило митрополиту Симеону вже 17 грудня оголосити про перехід Вінницької єпархії до ПЦУ.

Наприкінці грудня патріарх Кирило звернувся до Варфоломія з листом, в якому пригрозив йому «Страшним судом» за його підтримку української автокефалії.

За даними дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і Центру Разумкова, Об’єднавчий собор і створення незалежної церкви вважає подією року більшість опитаних – 24%.

Церемонію підписання і вручення томосу 5 і 6 січня дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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