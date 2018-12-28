Головною подією 2018 року українці вважають Об’єднавчий собор – опитування

Головною внутрішньополітичною подією 2018 року в Україні вважають об’єднання православної церкви – такі висновки опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і Центру Разумкова.

За даними соціологів, 24% учасників опитування назвали головною подією року Об’єднавчий собор, який пройшов у Києві 15 грудня. Тоді українське православне духовенство обрало єдиного предстоятеля Православної церкви України – митрополита Епіфанія.

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Також важливими подіями називали:

введення військового стану 25 листопада – 17%

Керченську кризу – 9%

продовження війни – 7%

Жодного варіанту не змогли назвати 12%.

При цьому головною подією міжнародної політики 7% назвали протест «жовтих жилетів» у Франції.

70% учасників дослідження вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. У 2017 році такої думки притримувались 74% опитаних. На формування цієї позиції у 2018-му зокрема вплинув ріст цін на газ і, відповідно, комунальних тарифів, продовження війни на сході Украни, корупція та ріст цін.

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Опитування тривало з 19 по 25 грудня і охопило 2017 респондентів. Як пояснюють соціологи, дослідження фінансувалося в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Згідно з результатами опитування, яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів у жовтні 2018 року, більшість опитаних вважають найбільшою проблемою України корупцію.