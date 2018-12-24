Росіяни назвали головною подією року відкриття Кримського мосту

Головними подіями року, що минає росіяни назвали відкриття Кримського мосту, підвищення пенсійного віку та вибори президента. Такими є результати опитування «Левада-центру».

Респонденти відповідали на питання: «Які з перерахованих подій року, що минає, ви вважаєте найважливішими?» 47 відсотків росіян назвали відкриття Кримського мосту. На другому місці опинилася пенсійна реформа – її відзначили 46 відсотків.

Вибори президента вважає головною подією 37 відсотків росіян. Далі йдуть чемпіонат світу з футболу і пожежа в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерові – 36 і 34 відсотки респондентів – відповідно.

Менше 30 відсотків назвали головною подією року конфлікт з Україною в Керченській протоці і військові дії в Сирії.

Лише сім відсотків опитаних визнали важливим отруєння в англійському місті Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, ще менше (6 відсотків) – блокування месенджера Telegram в Росії. Тільки п’ять відсотків включили в число важливих подій тортури в російських колоніях, чотири відсотки – мітинги в Інгушетії проти зміни кордону з Чечнею, три відсотка – голодування українського режисера Олега Сенцова і два відсотки – суд над режисером Кирилом Серебренніковим.

Згідно з опитуванням соціологів, майже для половини росіян 2018 рік виявився важчим за попередній.