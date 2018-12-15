Протести «жовтих жилетів» у Франції йдуть на спад – поліція

У Франції 15 грудня відновилися протести так званих «жовтих жилетів». П'яту суботу поспіль демонстрації відбуваються в Парижі та інших містах країни. Після відмови уряду від підвищення податків на паливо і заяв президента Емманюеля Макрона про підвищення мінімальної зарплати і скасування податків на понаднормову роботу, на вулиці в суботу вийшло, за оцінками влади, значно менше людей, ніж у попередні тижні.

За даними поліції Парижа, на акцію протесту зібралася не більш як тисяча осіб. Тижнем раніше їх було кількадесят тисяч. Поліція затримала в столиці Франції понад 80 осіб, тиждень тому затримань було більше тисячі. Тоді учасники акцій протесту вступали в сутички з поліцією, підпалювали автомобілі, розбивали вітрини.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що понад 70 тисяч поліцейських стежать за дотриманням порядку під час акцій. Влада також вирішила 15 грудня не закривати туристичні пам’ятки Парижа. Минулої суботи для відвідування не відкрилися Ейфелева вежа, Лувр, паризька Опера та інші популярні серед туристів місця.

Протести у Франції почалися понад місяць тому. Десятки тисяч демонстрантів вимагали від уряду відмовитися від підвищення податків на автомобільне паливо. «Жовті жилети» також вимагали відставки уряду і президента Емманюеля Макрона. За даними французьких ЗМІ, з середини листопада поліція Франції затримала в різних містах близько чотирьох з половиною тисяч маніфестантів у зв’язку з порушенням громадського порядку і актами вандалізму.

10 грудня президент Макрон оголосив про запровадження на півроку мораторію на підвищення податків на паливо і про інші заходи, покликані заспокоїти протестувальників.