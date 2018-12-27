86% росіян схвалюють діяльність армії Росії

Армія з 86% підтримки очолює рейтинг найбільш позитивно оцінюваних росіянами громадських інститутів, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на дані грудневого опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

З 2014 року частка тих, хто схвалює діяльність російської армії, зросла на 17%.

Згідно з цим опитуванням, дії Російської православної церкви схвалюють майже 69% респондентів, а роботу правоохоронних органів позитивно оцінюють 57% росіян (негативно до силовиків ставляться 27% опитаних).

Рейтинг несхвалення росіян очолює опозиція. 41% опитаних налаштований щодо неї негативно, підтримують її дії 30%. Крім цього найбільшу недовіру у жителів Росії викликає судова система і політичні партії, проти їхніх дій виступило 37% респондентів. Майже половина росіян не схвалює те, що відбувається в Державній думі, а підтримує її діяльність лише третина опитаних.