Більшість українців найбільшою проблемою вважають корупцію – опитування

Більшість громадян вважають корупцію найбільшою проблемою України, що заважає її розвитку, свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, корупцію як найбільшу проблему назвали 79% опитаних. Причому війна на Донбасі зібрала менше голосів – 55%. Ще серед головних причин були названі олігархічне засилля в економіці (32%) і відсутність професіоналів у владі (30%).

Як зазначають соціологи, найбільші загрози українці вбачають насамперед в економічній сфері: економічний занепад, серйозна економічна криза (58%), збідніння населення, значне майнове розшарування ( 541,5%), знецінення гривні (36%), а усвідомлення пріоритетності цих загроз спільне для всіх регіонів України.

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Опитування було проведене 16–28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Всього опитано 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нещодавно оприлюднене опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило, що в 2018 році українці почали давати хабарі частіше, ніж у 2015-му. Тоді опитані назвали корупцію третьою серед найсерйозніших проблем українців, на другому місці – збройний конфлікт на Донбасі, на першому – висока вартість життя і низькі зарплати.