Українці стали давати хабарі частіше, ніж у 2015-му – опитування

Українці заявляють, що у 2018 році почали давати хабарі частіше, ніж у 2015-му, свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Опитані назвали корупцію третьою серед найсерйозніших проблем українців, на другому місті – збройний конфлікт на Донбасі, на першому – висока вартість життя та низькі зарплати.

При цьому, згідно з опитуванням, спостерігається зростання реальної практики вимагання хабарів (25,4 пункта в 2018 році проти 20,9 у 2015 році). Крім того, зріс індекс добровільної дачі хабарів – з 6,6 до 7,8 пункта.

Дослідники пояснюють, що індекс досвіду корупції – це інтегральний показник, який вказує на поширеність певної форми корупційного досвіду серед сфер життя, які вивчаються. Індекс набирає значень від 0 до 100.

Відповідно до даних опитування, українці вважають, що найбільш поширеною корупція є в судовій системі (62,2%), у сфері отримання медичних послуг (55%), прокуратурі (54,3%), митному контролі чи оформленні митних документів (51,6%), а також під час вирішення питань приватизації, володіння та користування землею (45,1%).

На думку опитаних, найменш поширеною є корупція в сферах оформлення чи отримання допомоги з безробіття та інших соціальних виплат (23%), отримання кредиту (позики) в державній установі (22,2%) та підключення чи ремонту комунальних послуг або зв’язку (20,9%).

Опитування проводили в травні-вересні 2018 року, у ньому взяли участь понад 10 тисяч людей, які проживають у 476 українських населених пунктах. Статистична похибка для всієї вибірки не перевищує 1,5%.

За даними Міністерства юстиції, українські суди оголосили близько 1700 вироків за корупційні злочини у 2017 році, близько 800 людей були ув’язнені.