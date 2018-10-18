63% українців хочуть внутрішнього врегулювання війни на Донбасі – дослідження

63% українців вважають, що рішення конфлікту на Донбасі має спиратися виключно на українських учасників урегулювання. Таку думку підтримує ще більше половини опитаних в кількох країнах Європи, а саме Франції, Німеччині, Сербії та Латвії, а також в Росії. Про це під час Експертного форуму Горшеніна заявив аналітик регіонального офісу австрійського Фонду імені Фрідріха Еберта з питань співробітництва і безпеки в Європі Сімон Вайс.

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«Ми досліджуємо цю проблему в два етапи – спочатку традиційні соціологічні опитування разом із інститутами в цих країнах. Ми закінчили це опитування пару тижнів тому. Цей результат ми доповнюємо фокус-групами експертів в кожній країні. Ми вже були в Києві, Ризі й Белграді. Наступного тижня їдемо в Париж і так далі. Там ми обговорюємо результати опитування і можна знайти різницю в думках експертів і громадськості», – пояснив Вайс, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Він також наголосив, що остаточні результати дослідження будуть представлені в лютому 2019 року на Мюнхенській конференції з безпеки. Пізніше, коментуючи журналістам природу конфлікту на Донбасі, Вайс також висловив думку, що на сьогодні суспільство звикло до конфлікту, а політиків він влаштовує – вони можуть мобілізовувати населення, говорячи про, наприклад, «деокупацію», і не обговорювати складні теми, наприклад, реінтеграцію людей і територій.

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«Люди від Львова до Маріуполя дійсно звикли до конфлікту, хоча всі по-різному. Людям набридає цей конфлікт, але вони не хочуть турбуватися про рішення. І тому політикам легко мобілізовувати під сильними лозунгами, тою ж «деокупацією». І при цьому це питання не знаходиться в конструктивному руслі, де його можна обговорювати», – заявив Вайс.

На його думку, вже зараз треба говорити про бажані інститути реінтеграції – або через миротворців, або через поступове розширення територій без бойовиків. Також треба обговорювати, як будуть з’ясовувати причетність місцевих мешканців до злочинів і чи буде перехідний період перед виборами.

18 жовтня в Одесі проходить X Національний експертний форум, організатором якого виступає Інститут Горшеніна, а їхнім партнером – представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.