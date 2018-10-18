В ОРДЛО поїхали вантажівки зі 126 тоннами допомоги від Червоного Хреста – прикордонники

Сім вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста 17 жовтня в’їхали на непідконтрольну українській владі територію Донбасу, повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники розповіли, що оформили вантаж загальною масою 126,4 тонни.

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Конфлікт у регіоні триває з весни 2014 року. За даними ООН, за цей час загинули понад 10 300 людей.