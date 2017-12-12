ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей

10 303 людей загинули, 24 778 отримали поранення унаслідок конфлікту на Донбасі в період від 14 квітня 2014 року до 15 листопада 2017 року, заявили в моніторинговій місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні.

В ООН зазначили, що серед жертв за час конфлікту – принаймні 2 553 цивільних, ще 298 громадян загинули унаслідок падіння на Донбасі літака рейсу MH17 17 липня 2014 року на Донбасі, який виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур.

В місії додали, що згідно з оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста станом на 22 серпня 2017 року, кількість людей, зниклих безвісти у зв’язку з конфліктом, складала від 1 до 1,5 тисячі.

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».